Adana'da kamyonet polis aracının üzerine uçtu: 2 yaralı Adana'da karşı şeride geçen kamyonet polis aracının üzerine çıktığı kazada biri polis iki kişi yaralandı.

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İHA

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayan 01 ASD 420 plakalı Ford marka kamyonet, refüjden karşı ters şeride geçerek önce park halinde bulunan bir araca çarpıp daha sonra karşı şeritte park halindeki 01 A 0477 plakalı trafik polisi otomobilinin üzerine çıkarak durabildi.

Yaralanan 2 kişinin durumu iyi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza esnasında polis aracında bulunan iki polisten biri ve kamyonet sürücüsü F.G. (42) yaralanırken, kazanın ardından araçta sıkışan F.G. sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Kamyonet sürücüsü F.G.'nin Adana Şehir Hastanesi'ne polis memurunun ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından biri polis aracı olmak üzere park halinde bulunan 3 otomobilde ve kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)