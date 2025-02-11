Adana'da beni vuramadınız deyince öldürülmüştü: Cinayet anı kamerada

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Saltuk Buğra Keçebaş, 6 Şubat akşamı aracıyla yaşadığı apartmanın otoparkına giriş yaptı.

Aracı park ettikten sonra dışarı çıkan Keçebaş, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırgan art arda ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Keçebaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BUGÜN BENİ VURAMADINIZ" DİYE VİDEO ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş’ın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı tehdit edip, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saldırganın ağacın arkasına saklandığı, Keçebaş'ın otomobiline bineceği sırada koşarak gelip tabancayla ateş ettiği görüldü.

"KARDEŞİM HAİN BİR PUSUDA ÖLDÜRÜLDÜ"

Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilen Saltuk Buğra Keçebaş'ın ablası Tuğra Keçebaş, yaşadığı acı kaybı anlattı.

Acılı abla, "Benim kardeşim hain bir pusuda öldürüldü. Zaten tehditler alıyordu ancak bu kadar hayatına kastedecek kadar bir saldırı beklemiyorduk. 3 çocuğu vardı ve onlar yetim kaldı. Olayı yapan saldırgan halen yakalanamamış. Emniyet birkaç kişiyi gözaltına almış ama soruşturma sürecinde bilgi alamıyoruz. Saldırganın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Saltuk Buğra Keçebaş'ın, firari suç örgütüyle ilgili yaptığı paylaşımla alakalı da konuşan abla Keçebaş, "Kardeşim 2 yıl önce bir yanlış anlaşılmadan dolayı öyle paylaşım yaptı ancak o paylaşım nedeniyle öldürülmedi. O insanlarla zaten barış sağlanmıştı. Kardeşimi kimin öldürdüğünü tam bilmiyoruz. Ancak çok duyarsız bir toplum olduk. Kardeşim ilk vurulduğu anda ambulans yerine birisi çıkıp onu otomobille hastaneye kaldırsa belki kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı.