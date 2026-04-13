ABD savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ilerleyişi radar görüntülerine yansıdı

Barış görüşmeleri Pakistan'da gerçekleştirildi...

İran ile ABD arasındaki İslamabad'da gerçekleştirilen barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

TRUMP'TAN TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT

Görüşmelerin ardından Trump, donanmanın İran'a yönelik abluka başlatacağını bildirdi.

ABD Başkanı, İran'a Boğaz'dan geçmek için para ödeyen gemilerin "aranıp durdurulacağını" ve ardından su yolunun deniz mayınlarından temizlenmeye başlanacağını söyledi.

Trump ayrıca, ABD birliklerine veya ticari gemilere ateş açan herhangi bir İran gücünün "cehenneme gönderileceği" tehdidinde bulundu.

İRAN'A ABLUKA BUGÜN BAŞLIYOR

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ablukanın, pazartesi günü TSİ 17.00'de başlayacağı kaydedildi.

Bu adım, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'da 21 saat süren görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sonlandırmasının ardından geldi.

Vance, Tahran'ı nükleer programıyla ilgili ABD şartlarını reddetmekle suçlamıştı.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI RADAR GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Trump'ın bu tehditleri gündemdeki yerini korurken, ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatları hız kesmeden sürüyor.

Bölgede tırmanan gerilim, küresel uçuş takip sistemlerine eşi benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik olarak yansıdı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca nakliye ve tanker uçağı, Avrupa üzerinden Orta Doğu'ya doğru dev bir "hava köprüsü" kurdu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III tipi stratejik nakliye uçakları ve KC-135R Stratotanker yakıt ikmal uçakları bölge semalarında yoğunlaştı.

TRUMP BOĞAZ'I NEDEN KAPATACAK?

Hürmüz Boğazı teknik açıdan şu anda kapalı değil. İran, gemi başına 2 milyon dolara varan bir geçiş ücreti karşılığında bazı tankerlerin geçişine kademeli olarak izin veriyor.

Tahran yönetimi, savaş boyunca kendi petrolünün bölgeye giriş ve çıkışına izin vermeyi sürdürdü.

Veri ve analiz firması Kpler'in verilerine göre İran, mart ayına kadar günde ortalama 1,85 milyon varil ham petrol ihraç etmeyi başardı.

Bu miktar, önceki 3 aya göre günde yaklaşık 100 bin varil daha fazla bir artışa işaret ediyor.

Trump, Boğaz'ı kapatarak İran hükümeti ve askeri operasyonları için önemli bir finansman kaynağını kesmeyi hedefliyor.

FİYATLAR FIRLAYABİLİR

Bu hamle, yönetimin daha önce kullanmaya yanaşmadığı bir kaldıraç niteliği taşıyor.

Boğazın abluka altına alınması (İran petrolüne bile olsa) petrol fiyatlarının dünya çapında fırlamasına neden olabilir.

Uzmanlar, bunun küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyardı.