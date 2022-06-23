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    Adana’da kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire yakalandı

    Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kanser hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı yollarla satıp, kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen hemşire tutuklandı.
    • 23.06.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 15:00
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    Adana’da kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarı satıldığı bilgisine ulaştı.

    Piyasa değeri 7 milyon

    Yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti.

    Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şüpheli hemşire Nardane Balcı'yı (48) 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

    Adana’da kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire yakalandı #1

    Kanser tedavisi görmeyen hastalar için de ilaç talep etti

    Yapılan çalışmada Balcı'nın, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına söz konusu ilaçlar için talep oluşturduğu, daha sonra da hastanenin eczanesine gidip başka bir hemşirenin adını ve imzasını kullanarak ilaçları aldığı ortaya çıktı.

    Balcı'nın, ilaçları suç ortakları Levent Erdenliğ (45) ile Cem Bora'ya (35) verdiği, bu kişilerin de yasa dışı yollardan satış yaptığı saptandı.

    Ayrıca Balcı'nın, kanser tedavisi görmeyen hastalar adına da ilaç talep ettiği, bu işlemler karşılığında da 500 ile bin 500 lira komisyon aldığı öne sürüldü.

    Adana’da kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire yakalandı #2

    Sağlık Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

    Hastane görevlisinin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirildiği, yapılan incelemenin ardından Nardane Balcı'nın bir aile sağlığı merkezine gönderildiği öğrenildi.

    Ayrıca Balcı'nın suç ortakları Erdenliğ ile Bora'nın da bir süre önce gözaltına alınıp, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı belirtildi.

    Adana’da kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire yakalandı #3

    “Maddi durumum iyi değildi”

    Balcı, emniyetteki ifadesinde, “Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım.” dedi.

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nardane Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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