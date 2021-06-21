Yolda karşılaştığı kadına laf atan şahıslar, kadının çantasını alabilmek için yumruk atıp yerde sürükledi.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden Süheyla K. (35), evine gitmek üzere Havuzlubahçe Mahallesi 15030 Sokak üzerinde yürürken 2 yabancı şahıs ile karşılaştı.

Süheyla K.’nin yanına yaklaşan 2 kişiden biri, “Abla bir saniye bakar mısın?” dedi.

Ardından kadına yumruk atarak yere düşürdü.

Kadının çantasını almak için uğraşan şahıslar, Süheyla K.’nin direnmesi üzerine kadını sürükledi.

Çantayı alamayan şahıslar, olay yerinden kaçtı.

Zanlıların kaçma anları bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralanan kadın şoka girdi.

Adana'da kapkaççı, yumruk atıp yerde sürükledi VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınan Süheyla K., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“ÇANTAMI ALAMAYINCA KAÇTILAR”

Hastanede verdiği ifadede Süheyla K., şu ifadeleri kullandı:

“İki kişi karşımdan geliyordu bana ‘abla bakar mısın’ dediler sonra biri bana yumruk attı. Yumruk atınca yere düştüm ve beni sürüklediler. Çantamı alamayınca kaçtılar.”





GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin, Hüseyin Ö. (18) ile M.Ç. (17) olduğu belirlendi.

Dağlıoğlu Mahallesi’nde saklanan şahıslar, eve yapılan baskın ile gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hüseyin Ö. emniyetteki ifadesinde, Süheyla K.’nin üzerine yürüdüğünü ve bunun üzerine de kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü.

M.Ç.’nin ise “Hüseyin, birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık.” ifadelerini kullandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin Ö. tutuklandı.

M.Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.