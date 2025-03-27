Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli 5 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.

SOKAK ORTASINDA DARBEDİP KAÇTILAR

Şüpheliler sopalarla yere yatırdıkları kişiyi tekmeleyip darbettikten sonra bir otomobile binip kaçtı.

O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olay yerinden kaçan 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.