İHA
Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli 5 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı.
SOKAK ORTASINDA DARBEDİP KAÇTILAR
Şüpheliler sopalarla yere yatırdıkları kişiyi tekmeleyip darbettikten sonra bir otomobile binip kaçtı.
O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olay yerinden kaçan 5 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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