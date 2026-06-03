ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilme planı ABD'ye ait değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi alt komitesinde soruları cevaplandıran ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rosa DeLauro'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze topraklarının yüzde 70'ine 'el konulması' talimatı hakkında sorusuna, "Bizim bir planımız var. Bu plan, böyle bir şeyi öngörmüyor" cevabını verdi.

Rubio, "O (Netanyahu), bu açıklamayı yaptı ancak bu söz konusu planın bir parçası değil" diye ekledi.

DeLauro, Rubio'ya Trump yönetiminin Gazze'ye yönelik barış planını ilerletmekte başarısız olduğu ve bölgedeki krizi unuttuğu yönündeki eleştirisine Rubio, konunun unutulmadığını ancak Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmemesinin buna neden olduğunu ifade etti.

"HERKES YENİ BİR SAVAŞIN PATLAK VERECEĞİNİ BİLİYOR"

Rubio, "Hamas silahsızlanmadığı sürece kimse Gazze'ye para yatırmayacaktır. Zira herkes yeni bir savaşın patlak vereceğini biliyor" diyerek bunu Gazze'de imar sürecine geçilememesinin gerekçesi olarak ileri sürdü.

DeLauro, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki 'fiili ilhak' sürecini eleştirerek bu gidişatın iki devletli çözüme yol açma endişesini paylaşırken Rubio, Trump'ın Batı Şeria'nın statüsünde yapılacak 'tek taraflı değişikliklere' tutarlı bir şekilde karşı çıktığını dile getirdi.

Netanyahu, perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin halihazırda bölgenin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini ve bunu yüzde 70'e çıkarmayı planladıklarını belirtmişti.

İsrail güçleri daha önce Trump tarafından desteklenen planın birinci aşaması kapsamında 'Sarı Hat' olarak adlandırdıkları bölgeye geri çekildikten sonra Gazze'nin yüzde 53'ünün kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e verilen destekten dolayı protesto edildi