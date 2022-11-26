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    Adana'da 10 gündür kayıp kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu

    Adana'da ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
    • 26.11.2022 - 01:48
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    Adana'da 10 gündür kayıp kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu

    Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Ali Demir (31), 15 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

    Demir'e ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

    Cansız bedeni, kanalda bulundu

    AA'nın haberine göre; ilçenin Gökçeli Mahallesi'nde vatandaşların Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

    Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Ali Demir'e ait olduğunu belirledi.

    Demir'in cesedi, ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Adana da 10 gündür kayıp kişinin cesedi, sulama kanalında bulundu #1


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