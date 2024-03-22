Adana'da kocasını tabancayla öldürdü! Adliyeye sevk edildi Kozan ilçesinde 29 yaşındaki eşi Uğur İşler'i tabancayla vurduktan sonra kapısını kilitlediği evden ayrılıp, bir süre sonra polise teslim olan 25 yaşındaki Melisa İşler, adliyeye sevk edildi.

DHA

Adana'da Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin en üst katında İşler Ailesi'nin evinden silah sesleri duyan komşular, polise ihbarda bulundu.

Gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evde, 1 çocuk babası Uğur İşler'i hareketsiz buldu.

Hayatını kaybetti

Yapılan kontrolde, İşler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sırtında çok sayıda mermi izi olduğu belirlenen Uğur İşler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suçunu itiraf etti

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir süre sonra Melisa İşler, polise teslim olup suçunu itiraf etti.

Uğur İşler’in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adliyeye sevk edildi

Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Melisa İşler ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)