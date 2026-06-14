Sıcaklıkların yeni haftada yükselmesi bekleniyor

Yaz bu sefer gerçekten geliyor.

Türkiye, kısa süreli serin ve yağışlı havanın ardından yeniden sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan 5-6 derecelik sıcaklık düşüşünün ardından yağışlı sistemin Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerine kayması bekleniyor.

İSTANBUL 30 DERECEYİ GÖRECEK

Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği de gelen bilgiler arasında.

Pazartesiden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 30 dereceye yaklaşacak ve hafta boyunca bu seviyelerde seyredecek.

CUMA GÜNÜ BİR DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre cuma günü sıcaklıklarda yeniden 5-6 derecelik düşüş ihtimali bulunurken bunun henüz netleşmediği belirtildi.

Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların hızla yükseleceği de açıklanırken bazı bölgelerde termometrelerin 35 ila 40 dereceyi aşabileceği ifade edildi.

DOĞU'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Tahminlerde ayrıca yurdun doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA ZİRVEYE ÇIKACAK

5 günlük tahminlere göre de sıcaklıklar özellikle hafta ortasında zirveye çıkacak.

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 41 dereceye kadar ulaşması beklenirken, Ege ve Akdeniz'de 38 derece, Marmara'da ise 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

AKOM DA RAPOR YAYINLADI

Öte yandan AKOM da, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

Rapora göre hafta boyunca sıcaklıkların 3-5 derece artarak 31 dereceye kadar çıkması ve kuzeyli sert rüzgarların esmesi beklenirken, 20 Haziran Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak.