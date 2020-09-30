Adana'da komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Aynı sokakta oturan iki komşunun tabanca ve tüfekli kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde aynı sokakta oturan Metehan Küpelioğlu ve Yusuf A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki taraf birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı.

BOYNUNDAN YARALANDI

Çıkan çatışmada Küpelioğlu tabanca ile boynundan, Yusuf A. ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Küpelioğlu, yakınları tarafından bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yusuf A. ise yine yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Küpelioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf A.'nın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.