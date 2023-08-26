Adana’da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil uçurumdan düştü: 4 ölü Aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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İHA

Güç geçmiyor ki sokak köpekleri can almasın...

Başıboş köpekler saldırılarıyla can alırken, kazalara da yol açıyor.

Yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde içerisinde 7 kişinin olduğu sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı

Yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi.

Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü.

4 ölü, 3 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur (43)’un, Ayşe Tokalı’nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.