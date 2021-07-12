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Adana’da köpeğe şiddet
Bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti. O anları gören hayvanseverler, ayağa kalktı.
- İHA
- 12.07.2021 - 08:19
- Güncelleme : 12.07.2021 - 09:22
Görüntünün adresi, Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi...
Bir kadın, balkondaki köpeğine önce yumruk ardından da tekme attı.
Bu anlar, karşı komşu tarafından kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.
'AİLE SÜREKLİ EZİYET EDİYOR' İDDİASI
Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken görüntü için emniyet ekiplerinin harekete geçmesi istendi.
Çok sayıda kullanıcı, ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiğini ileri sürdü.
Adana’da evin balkonunda köpeğe eziyet VİDEO