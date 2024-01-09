Adana’da kumar baskınında 823 kişiye ceza yağdı Geçen yıl emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 381 adreste suçüstü yakalanan 823 kişiye, 3 milyon 337 bin 265 TL ceza verilirken kumarda kullandığı tespit edilen malzemelere el konuldu.

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, yasa dışı kumar oynayanlara göz açtırmıyor.

Yıl boyu süre operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2023 yılı boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 381 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

3 milyon 337 bin 265 TL para cezası

Operasyonlar film sahnelerini aratmadı.

Polisin oyuncu olarak katıldığı operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye toplam 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası verildi.

İş yeri sahibine adli işlem uygulandı

Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 422 kişiye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı.

Operasyonda, kumarda kullanıldığı tespit edilen 227 bin 221 TL ile çok sayıda pul, kağıt gibi malzemelere de el koyuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)