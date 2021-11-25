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    Adana'da kurşun yağmuruna tutulan evin balkonundaki kadın yaralandı

    Adana'da evinin balkonunda oturan Zekiye Kayabaşı, kimliği belirsiz 3 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 04:46
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    Adana'da kurşun yağmuruna tutulan evin balkonundaki kadın yaralandı

    Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde kimliği belirsiz 3 kişi, Zekiye Kayabaşı(75) ve yakınlarının oturduğu, altında da aileye ait olan kahvehanenin bulunduğu 3 katlı binaya tabancalarla ateş açtı.

    BALKONDA OTURURKEN BACAĞINDAN VURULDU

    Saldırı sırasında balkondaki sandalyede oturan Kayabaşı, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, motosiklet ile kaçtı. Yaralı kadın ise yardım çağrısını duyan yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    20 BOŞ KOVAN BULUNDU

    Bölgeye sevk edilen polis ekibi, olayın yaşandığı caddede yaptığı incelemede 20 boş kovan buldu. Saldırganların silahından çıkan kurşunların çevredeki diğer ev, işyeri ve park halindeki araçlara da isabet ettiği belirlendi.

    Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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