Adana’da kuryeler, üniversiteli moto kurye Ata Emre’nin öldürülmesini protesto etti Adana'da motosikletli kuryeler, kuryelik yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın bıçaklanarak öldürülmesini protesto ederek güvenli çalışma ortamı istedi..

DHA

Balıkesir'de 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi, vahşice katledildi..

11 Mayıs'ta merkez Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana gelen olayda bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesilerek bıçaklandı.

Saldırgan tutuklanırken, olay tepkilere neden oldu.

Adana’da sosyal medya üzerinden örgütlenen motosikletli kuryeler, Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplandı. Ellerinde, cinayete tepki gösteren yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, burada basın açıklaması yaptı.

"Bu sadece iş cinayetleri, iş kazaları değil, güvenli çalışma ortamı istiyoruz"

Grup adına açıklamayı okuyan Yalçın Parmak, 2023 yılında iş kazası nedeniyle 68 moto kuryenin öldüğünü, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 22 kuryenin hayatını kaybettiğini söyledi.

İş kazasının üzerine son günlerde artık iş cinayetleri de eklendiğini söyleyen Parmak, “Bu sadece iş cinayetleri, iş kazası değil. Güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Biz emekçiyiz, çalmıyoruz, alnımızın akıyla çalışıp evimize helal lokma götürüyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından kuryeler, motosikletleriyle konvoy halinde kent turu attı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)