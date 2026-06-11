İstanbul Sarıyer'de anaokulu sahibi tartıştığı müdürü silahla yaraladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki özel anaokulunun sahibi C.O (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle C.O., G.K.'ye silahla ateş ederek yaraladı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

OKUL SAHİBİ YAKALANDI

Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ile silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.