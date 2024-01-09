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Adana'da LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı

Adana'da LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobilin bomba gibi patladığı anlar kameraya yansıdı.