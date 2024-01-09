İHA
Adana'da faciadan dönüldü.
Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda pompacının LPG doldurduğu otomobilde patlama yaşandı.
Bu sırada otomobilde bulunan bir kişi kendisini dışarı atarak canını kurtardı.
Yaşananlar kamerada
Patlama sonrası çıkan yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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