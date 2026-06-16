İsrail'in ABD-İran mutabakatından rahatsız olduğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington ile Tahran arasında varılan mutabakat, İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı.

"İSRAİL'İN OTOBÜSÜN ALTINA ATILMASI"

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi 'İsrail'in otobüsün altına atılması' şeklinde değerlendirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey İsrailli yetkili, ABD ile İran arasındaki mutabakatı 'İsrail açısından şok edici' sözleriyle nitelendirerek İsrail'in uzun süredir ABD-İran müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını öngördüğünü kaydetti.

GERGİN GÖRÜŞME

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance arasında 14 Haziran'da Lübnan'daki İsrail askeri varlığının ele alındığı gergin bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi.

Habere göre görüşmede İran ile üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri de gündeme geldi.

İsrailli yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmeyeceğini ancak bundan sonraki her askeri faaliyetin yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Kanal 13, üst düzey ABD'li yetkilinin de anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediğini ve Tel Aviv'in 'kendini savunma hakkını' koruyacağını ifade ettiğini aktardı.

DAHA FAZLA BÖLGENİN KONTROL ALTINA ALINMASI TALEBİ

Öte yandan Kanal 15 televizyonu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde bazı bakanların Netanyahu'dan Lübnan'daki operasyonların sürdürülmesini ve daha fazla bölgenin kontrol altına alınmasını talep ettiğini bildirdi.

Habere göre Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı değerlendirmede temel hedeflerinin 'en yoğun baskılar altında dahi hareket serbestisini korumak' olduğunu belirterek, "Hem Beyrut'ta hem de Tahran'da dokunulmazlık olacak" ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise toplantıda ordunun sınır hattına çekilmeyeceğini ve askerlerin riske atılamayacağını söyledi.

Kanal 15'in haberine göre bazı kabine üyeleri toplantıda Trump'ı 'petrol ve para karşısında taviz vermekle' eleştirdi.

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