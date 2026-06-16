Bursa'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 710 bin lira ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesi itfaiye kavşağındaki uygulama sırasında durdurulmak istenen sürücü, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu araç durdurularak sürücü Çağatay Y. (37) yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

710 BİN LİRA CEZA

Yapılan alkolmetre testinde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, drift yapmaktan 180 bin lira, makas atmaktan 90 bin lira ve araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi.

5 yıl süreyle ehliyetine el konulan sürücünün otomobili de 3 ay süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücü, olay yerindeki işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.