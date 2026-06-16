Muslera'nın rekor maçında Uruguay ile Suudi Arabistan puanları paylaştı

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi.

ABD'nin Miami kentindeki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Suudi Arabistan'ın golünü 41. dakikada Abdullah Al Amri atarken Uruguay'ın sayısını 80. dakikada Maxi Araujo kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

16 Haziran 1986 doğumlu olan Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 40 yaşında sahaya çıkarak Diego Godin'i geride bıraktı ve Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Uruguay, gruptaki bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan ise İspanya ile oynayacak.