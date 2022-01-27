Kucağında bebeğiyle markete giren Rukiye Yalçın’ın cebindeki cüzdanı çalan hırsız, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana gelen olayda eşiyle markete gelen Rukiye Yalçın, otomobilden indi.

Kucağındaki bebeğiyle markete giren Yalçın’ın arkasından yaklaşan kişi, yankesicilik yöntemiyle cebindeki cüzdanı çaldı.

MARKETE GİRERKEN CÜZDANI ÇALINDI

Şüpheli, olay yerinden uzaklaşırken, ödeme yapmak için kasaya gelen Yalçın, içinde bin lira, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti.

POLİS, YANKESİCİYİ YAKALADI

Yalçın’ın şikayetiyle Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan Lokman Polat olduğunu tespit etti.

Adana'da markete giren kadının cüzdanını çaldı VİDEO



"CÜZDANI DÜŞMEK ÜZEREYDİ BEN DE PARALARI ALIP, SOKAĞA ATTIM"

Adresi de belirlenen Polat, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Polat, ifadesinde, "Cüzdanı montun cebindeydi ve düşmek üzereydi. Kucağında da bebek vardı. Ben de fark ettirmeden cüzdanı aldım ve gittim. Paraları alıp, cüzdanı sokakta attım." dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.













