Adana'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yanarak can verdi

Adana'da işçi servisinin çarptığı motosikletin sürücüsü çıkan yangında feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 22:15
  • Adana'da işçi servisi minibüsü, D-400 kara yolunda motosiklete çarptı.
  • Motosiklet sürücüsü, çarpışma sonrası alev alarak can verdi.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda işçileri taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı.

Kazanın ardından motosikletin sürücüsü minibüsün altında kalarak sürüklendi.

Bu sırada minibüsün motor kısmında da yangın çıktı.

YANARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası ulaşılan ve yanarak öldüğü belirlenen motosiklet sürücüsünü cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

