Adana'da muhtar, makamında tabancayla bacaklarından vuruldu

- Adana Ceyhan'da Muhtar Metin Dündar, makamında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacaklarından vuruldu.
- Sağlık durumu iyi olan Dündar, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
- Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı ve mahalle muhtarları, Dündar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Emin Civelek Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlığı'na üzerinde zirai ilaçlama kıyafeti ve maske takılı bir kişi, içeri girerek makamında oturan Muhtar Metin Dündar’a tabancayla ateş açıp kaçtı.
Bacaklarından yaralanan Dündar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU İYİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
MUHTARLAR ZİYARETE KOŞTU
Olayı duyan Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve çok sayıda mahalle muhtarı da hastaneye gelerek, saldırıya uğrayan Muhtar Dündar’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.