Adana'da muhtar, makamında tabancayla bacaklarından vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Emin Civelek Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlığı'na üzerinde zirai ilaçlama kıyafeti ve maske takılı bir kişi, içeri girerek makamında oturan Muhtar Metin Dündar’a tabancayla ateş açıp kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Dündar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MUHTARLAR ZİYARETE KOŞTU

Olayı duyan Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve çok sayıda mahalle muhtarı da hastaneye gelerek, saldırıya uğrayan Muhtar Dündar’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.