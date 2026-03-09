Şarkıcı Edis'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, sporcu Adem Kılıçcı, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de yer aldı.

EDİS HAVAALANINDA GÖZALTINA ALINDI

Evlerinde bulunamayan bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu kişilerden biri de yurt dışında olduğu belirlenen şarkıcı Edis oldu.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Edis Görgülü, Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Burada kan ve saç örnekleri alınan şarkıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GEREKEN NEYSE YAPMAYA HAZIRIM" DEMİŞTİ

Gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Edis, şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.

TEST SONUCU POZİTİF

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda test veren şarkıcı Edis'in sonuçları pozitif olarak belirlendi.