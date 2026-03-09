İran’ın İsrail merkezine düzenlediği saldırı anı

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran, misilleme saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına geliyor.

BİRÇOK BÖLGEYE MİSİLLEME FÜZESİNİN PARÇALARI DÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Tel Aviv çevresinde 6 bölgeye bomba isabet ederken düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar oluştu.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü 'United Hatzalah', İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv çevresinde 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, Yehud isimli bölgede ölen 2 kişinin yabancı işçi olduğu, diğer bölgelerde ise 2'si orta 1'i hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail basını, füzenin isabet etmesi sonrasında şarapneller nedeniyle hayatını kaybeden 2 işçinin korunaklı alanda olmadığına işaret etti.

ÇALAN SİREN NEDENİYLE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan haberde, İsrail'in kuzeyinde, 20'li yaşlarda bir kişinin sirenlerin çalması sonrasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, isabet olan bölgelerde askerlerin kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtilirken söz konusu bölgelerin görüntülerinin yayımlanmaması ve paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

"ABD-İSRAİL HEDEFLERİNE SÜPER AĞIR FÜZELERLE SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonunun' 31. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

"KUVEYT'TE ABD'YE AİT HELİKOPTER ÜSSÜNÜ BİR KEZ DAHA VURDUK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve seyir füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, helikopter rampaları, lojistik tesisleri ve altyapı dahil olmak üzere 11 önemli hedef vurulduğu öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İran güçlerinin İsrail’in merkezindeki Yehud, Holon ve Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam kentlerine düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Misket bombasıyla gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıya ait kamera kayıtları, sosyal medyada yayımlandı. Görüntüler, saldırının şiddetini ve etki alanını gözler önüne serdi.

Yetkililer, İran kaynaklı bu saldırının Tel Aviv ve çevresindeki yerleşim alanlarında ciddi paniğe yol açtığını belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.