Murat Kekilli’nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulunurken, ekipler irtibata geçip cipi teslim etti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, yol ortasında 34 HR 6999 plakalı bir cip bulundu.

Vatandaşlar terk edilmiş halde buldukları cipi görünce, polis ekiplerini aradı.

TAMİRHANEDEN ÇALINMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi.

Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin, ünlü sanatçı Murat Kekilli’ye ait olduğunu saptadı.

Polis ekipleri cipte inceleme yaptı.

Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli’nin fotoğrafları da çıktı.

Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra, Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

Adana'da, Murat Kekilli’nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu VİDEO







"AMMA BALLIYIM"

Bu arada Kekilli, aracının çalınması ve geri bulunmasına Twitter hesabından şöyle tepki verdi:

"Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim.

Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim.

Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar.

Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar.

Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"



