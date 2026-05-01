Adana'da narkotik operasyonu: 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele yurt genelinde aralıksız şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Adana Emniyeti başarılı bir operasyona daha imza attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda, merkez Sarıçam İlçesinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

20 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCU

Yapılan aramalarda, Adana'da bir otomobilin bagajındaki çuvallarda saklanan 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen esrarla ilgili M.U., Z.D. ve S.U.'yu gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U. ve Z.D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.