Tokat'ta uyuşturucu baskını: 2 tutuklama, 2 ev hapsi kararı

Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Operasyonda 936 adet hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde bir kişinin uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi.

ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen D.K., B.M., B.T. ve U.D., 29 Nisan’da adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

936 ADET SENTETİK HAP

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 936 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla emniyete götürüldü.

2 EV HAPSİ 2 CEZA EVİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.T. ve U.D. hakkında ev hapsi kararı verilirken, D.K. ve B.M. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

