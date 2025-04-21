Adana'da ölü bulundu: Ölmeden önce kız arkadaşını dövdüğü ortaya çıktı

İHA

Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde, bıçaklanma olayı meydana geldi.

Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğü, kız arkadaşının ise yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞI AYRILMAK İSTEDİ

Mehmet Ayaz, kız arkadaşı N.C. ile göl tarafına gitti.

İddiaya göre N.C., Ayaz'dan ayrılmak istedi.

İkili arasında tartışma çıkınca Ayaz, N.C.'yi darbetti.

"MEHMET BENİ DÖVÜYOR, KURTARIN"

N.C. korku ve panik içinde bir kız arkadaşına "Mehmet beni dövüyor, kurtarın" diye mesaj attı.

N.C.'nin mesaj attığı arkadaşının erkek kardeşi olay yerine geldiğinde, N.C. ve Ayaz'ı yaralı halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayaz'ın öldüğünü belirledi.

N.C. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"AYRILMAK İSTİYORDUM, ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

Olay yerinde yapılan incelemede, suç aleti bıçağın Ayaz'ın yanında bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren N.G. polise verdiği ilk ifadede, "Ayrılmak istiyordum, aramızda tartışma çıktı. O sırada Mehmet beni bıçakladı, ben bayıldım. Kendime geldiğimde Mehmet yerde yatıyordu." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.