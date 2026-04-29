Hatay'da taksiyle göçmen kaçıran sürücüleri polis yakaladı: 334 bin TL ceza kesildi

Antakya-İskenderun yolu üzerinde ticari taksi plakalı araçlarla göçmen kaçırırken yakayı ele veren 2 sürücüye toplamda 334 bin 500 TL trafik cezası uygulandı. Olayla ilgili 3 organizatör mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında; 25 Nisan tarihinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan 2 ticari taksi plakalı araçta arama yapıldı.
3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Araç içerisinde yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili olarak 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE 334 BİN TL CEZA KESİLDİ
Ayrıca 2 araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 334 bin 500 TL idari para cezası yazılarak araçlar trafikten menedildi.
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.