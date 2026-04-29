Abone ol: Google News

Hatay'da taksiyle göçmen kaçıran sürücüleri polis yakaladı: 334 bin TL ceza kesildi

Yayınlama:
İHA İHA

Antakya-İskenderun yolu üzerinde ticari taksi plakalı araçlarla göçmen kaçırırken yakayı ele veren 2 sürücüye toplamda 334 bin 500 TL trafik cezası uygulandı. Olayla ilgili 3 organizatör mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında; 25 Nisan tarihinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan 2 ticari taksi plakalı araçta arama yapıldı.

3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Araç içerisinde yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE 334 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ayrıca 2 araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 334 bin 500 TL idari para cezası yazılarak araçlar trafikten menedildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

3. Sayfa Haberleri

Çok Okunanlar