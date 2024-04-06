Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü: Yakınları gözyaşı döktü

DHA
Adana'da Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde B.S.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Veysi Aydın ile arkasındaki yolcu, yere savruldu.
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.
Hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ailesi gözyaşı döktü
Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Aydın'ın yakınları gözyaşı dökerken, B.S. gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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