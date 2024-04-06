Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü: Yakınları gözyaşı döktü
DHA

Adana'da Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde B.S.'nin kullandığı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Veysi Aydın ile arkasındaki yolcu, yere savruldu.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailesi gözyaşı döktü

Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen Aydın'ın yakınları gözyaşı dökerken, B.S. gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)