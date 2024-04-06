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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü: Yakınları gözyaşı döktü

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü: Yakınları gözyaşı döktü Seyhan ilçesinde otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen motosikletlinin yakınları gözyaşı döktü.