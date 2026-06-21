Filenin Sultanları’ndan müthiş seri: Çin engelini de aşarak 4'te 4 yaptık

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki son karşılaşmasında Çin’i nefes kesen mücadele sonunda 3-2 mağlup etti.

Ankara’da taraftarı önünde parkeye çıkan Filenin Sultanları, böylece ikinci haftayı namağlup kapatarak önemli bir başarıya imza attı.

MAÇTA REKABET BİR AN OLSUN DÜŞMEDİ

Başkente oynanan etapta daha önce rakiplerini tek tek geçen milliler, Çin karşısında da zorlu anlar yaşasa da geri dönüşe imza attı. İlk seti 25-21 kazanarak öne geçen Türkiye, ikinci seti 26-28 kaybedince skor eşitlendi.

Üçüncü sette 23-25 geriye düşen ay-yıldızlılar, dördüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçirerek 25-21’lik skorla maçı final setine taşıdı.

Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde 15-12 üstünlük sağlayan Filenin Sultanları, mücadeleden galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

FARUK ACAR'DAN TEBRİK MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Filenin Sultanları'nın üst üste dördüncü galibiyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Acar paylaşımında, "Dört dörtlük mücadele, 4’te 4 galibiyet! Tebrikler Filenin Sultanları Ankara’da yaşattığınız gurur için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.