Tülay Hatimoğulları'ndan Kılıçdaroğlu'na 'dokunulmazlık' tepkisi: Özür beklerdik

Siyasetin gündemi yoğun...

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra ekranlara çıktı.

Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kamuoyunu hareketlendiren önemli mesajlar verdi.

"DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA 'EVET DEMEKTEN' PİŞMAN DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu, programda yaptığı açıklamada tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasında verdiği oy nedeniyle pişman olmadığını söyledi.

Bazı eleştiriler üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu,"Biz, iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem 'Evet' dedik” diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN O SÖZLERE YANIT GELDİ

Halk TV yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kılıçdaroğlu'nun pişman olmadığını söylemesine ilişkin konuştu.

Gazeteci Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Eş Genel Başkan, bu konuda kırgın olduklarını ifade etti.

"BİZ AÇIKÇASI ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLERDİK"

Kılıçdaroğlu'nun savunmasının yanlış olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Ama şunu hatırlatmak istiyorum, o dokunulmazlıklar kalktıktan sonra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve HDP'nin MYK üyeleri tutuklandı ve hapisteler.

Ve onlarca sene hapse mahkum edildiler. Bunun yolu açıldı. O yüzden buradan biz açıkçası özür dilemesini beklerdik" dedi.

"BİZ BUNU ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yanlış bulduklarını ifade eden Hatimoğulları, şunları kaydetti:

“Bunu yapmak yerine yaptığı, bugün ben okudum yaptığı açıklamayı da, orada bile bir savunma var. Ve bunu biz asla kabul etmiyoruz. Şunu unutmayalım.



O dönem HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırıp arkadaşlarımızı hapse koyan mantıkla, şimdi mutlak mutlak atayan mantık aynıdır. Bu benzerlik görülmelidir ve bunu biz kökten reddediyoruz.”