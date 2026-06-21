Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 23 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi
Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı günden güne artarken Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri, yoğunluk nedeniyle 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Türkiye'den Avrupa'ya doğru...
Türkiye'nin, Batı'ya yönelik ihracatında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor.
Artışın yaşandığı ülkeler arasında Bulgaristan da yer alıyor.
SINIR KAPISINDA YAKALANDI
Ancak Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan kuyruğun tam 23 kilometre olduğu belirtildi.
DÜN AKŞAMDAN BERİ BEKLEYEN VAR
Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor.
Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.
İHRACAT ARTINCA KUYRUKLARDA ARTTI
Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.