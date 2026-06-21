Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 23 kilometrelik tır kuyruğu havadan görüntülendi

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Türkiye'den Avrupa'ya doğru...

Türkiye'nin, Batı'ya yönelik ihracatında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor.

Artışın yaşandığı ülkeler arasında Bulgaristan da yer alıyor.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Ancak Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan kuyruğun tam 23 kilometre olduğu belirtildi.

DÜN AKŞAMDAN BERİ BEKLEYEN VAR

Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

İHRACAT ARTINCA KUYRUKLARDA ARTTI

Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.