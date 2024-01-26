Adana'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü Adana'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Batuhan T. idaresinde otomobil ile yabancı uyruklu Luay El Rabi (28) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Luay El Rabi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 yaralı

Otomobilin sürücüsü Batuhan T. ve yanında bulunan 1 kişi ile motosikletteki 1 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Luay El Rabi'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)