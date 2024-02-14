İHA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Tır sürücüsü son anda dışarı çıktı
Çarpmanın etkisiyle tır bir anda alev aldı. Sürücü, kazadan hemen sonra tırdan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu.
Yanan tırın yanından geçen otobüs tahliye edildi
Bu sırada tırın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi.
İtfaiye, tırda çıkan yangını söndürdü
Olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol, iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Tırı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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