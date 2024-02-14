Adana’da otoyolda yanan tırın yanından geçen yolcu otobüsü tahliye edildi Pozantı ilçesi yakınlarında kaza yapan tır yanarken hemen yanında bulunan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

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İHA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Tır sürücüsü son anda dışarı çıktı

Çarpmanın etkisiyle tır bir anda alev aldı. Sürücü, kazadan hemen sonra tırdan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Yanan tırın yanından geçen otobüs tahliye edildi

Bu sırada tırın yanından geçen otobüs ise alevler fazla olduğu için durdurularak yolcular tahliye edildi.

İtfaiye, tırda çıkan yangını söndürdü

Olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoyol, iki taraflı güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Tırı söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)