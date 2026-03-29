Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı

Türk futbolunda temiz eller operasyonu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda başlatılan bahis soruşturması kamuoyunda geniş yankı buldu.

Soruşturma kapsamında aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Abdurrahman Bayram'ın da bulunduğu birçok isim tutuklandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Abdurrahman Bayram, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayram, cezaevi günlerinden Mert Hakan Yandaş ile birlikte oldukları bir fotoğraf yayınladı.

ELLERİNDE TESBİHLE POZ VERDİLER

Siyah beyaz olan fotoğrafta iki futbolcunun ellerinde tesbihler ile poz verdikleri görüldü.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın aylık tutukluluk incelemesi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilirken hakimlik, Yandaş’ın tutukluluğuna devam edilmesine karar vermişti.

Mert Hakan Yandaş'ın, soruşturma süresince adli kontrol altında bulunmaya devam edeceği belirtilmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI: EN AZ 4 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından iki ismin de 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YOLLAMIŞTI

Bahis soruşturması nedeniyle tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, cezaevinde kaleme aldığı yeni mektupta "Siz büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim" demişti.

DURUŞMA 3 NİSAN'DA GÖRÜLECEK

Öte yandan mahkeme heyeti, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında adı geçen Mert Hakan Yandaş için ilk duruşma tarihi açıklandı.

Yapılan duyuruya göre duruşma 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu duruşmada Yandaş, hakim karşısına çıkarak ilk kez savunmasını yapacak.