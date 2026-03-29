Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisi Kocaeli'de gözaltına alındı

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Son dönemde CHP’li belediyelerdeki yöneticilere yönelik cinsel taciz, saldırı ve usulsüzlük iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken son olarak adresler Uşak'ı gösterdi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara’da lüks bir otelde belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. isimli sevgilisiyle gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesi için telefonunu şifresiyle veren Yalım’ın ikinci telefonu, sevgilisinin iç çamaşırından çıktı.

İKİNCİ BİR SEVGİLİSİ DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İkinci telefonunun şifresini vermeyi reddeden Yalım’ın ikinci sevgilisi A.A.’nın da belediyede çalışıyor olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı öğrenildi.

A.A. isimli kadının 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak fiilen görev yapmadığı, tespit edildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Savcılık ilgili kişiler arasında yoğun iletişim trafiği ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirlerken bu kapsamda önemli bir operasyonda daha gerçekleştirdi.

Sabah'ın haberine göre Yalım'ın diğer sevgilisi A.A. Kocaeli'de gözaltına alındı.

BANKAMATİK SEVGİLİLER

Yalım’ın iki farklı sevgilisini belediyede yüksek maaşlarla işe aldığı, ancak bu kişilerin fiilen çalışmadığı belirlendi.

RÜŞVET AĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi.

Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

2025/239999 sayılı dosya kapsamında hazırlanan raporda, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

Ancak şirketler üzerinden yapılan işlemler de dahil edildiğinde tablo genişledi.

İddialara göre, şoförü Cihan Aras üzerine gerçekleştirilen devirlerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldı.

AİLE BOYU İHALEDE FESAT

Uşak Belediyesi'nin şirket ihalelerinde mükerrer faturalandırma yaptığı ve oluşan farkı da rüşvet olarak aldığı iddia edilirken, kurulacak yeni işletmelerde ise Yalım'ın aile fertlerine şirketten ortaklık verilmesi gerektiği aksi halde ihalenin verilmeyeceği yönünde baskı oluşturulduğu tespit edildi.

Öte yandan belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin eğlence mekânlarına gittikleri, buradaki harcamaların da yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği belirlendi.

UŞAKSPOR ÜZERİNDEN YAPILAN DOLANDIRICILIK

Özkan Yalım'ın kendisine ait Yalım Garden'de çalışanları belediye kadrosunda gösterdiği ve sigortalarını belediye üzerinden ödediği belirlendi.

Ayrıca AVM sahibi ve iş insanı E.A.'dan belediye adına 10 araç talep eden rüşvetçi başkan, en fazla 3 araç alabileceğini öğrenince mevzuata aykırı diyerek AVM'yi mühürletti, 65 milyon lira da ceza kestirdi.

(Yalım'ın otel odasında yakalandığı sevgilisi S.A.)