İran televizyonu paylaştı: Füze tünelinde cemaatle akşam namazı

Orta Doğru'da kaos...

Cenevre'de devam eden nükleer müzakere masası 28 Şubat itibariyle resmen dağıldı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik hava saldırısında başta eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere birçok üst düzey ismi hedef aldı.

İran ise bu hamlenin ardından misilleme saldırısı başlatarak İsrail ve bölgede bulunan ABD üslerini füze ve İHA'larla hedef aldı.

MİSİLLEME SALDIRILARINDA BÜYÜK BAŞARI

İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, misilleme saldırılarında önemli bir başarıya imza attı.

Saldırılarda İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe defalarca delinirken İsrail'in birçok kentinde hasar oluştu.

Öte yandan ABD d e saldırılar nedeniyle bazı üslerini boşaltmak zorunda kaldı.

FÜZE TÜNELLERİNDE CEMAAT İLE AKŞAM NAMAZI

Savaşın başlamasından bu yana 1 aylık bir zaman dilimi geride kalırken İran'da bulunan Kanal 3 televizyonunda dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde İslam Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait füze tünelinde bir grup askerin akşam namazını kıldığı anlar yer aldı.

"ALLAH'A GÜVENMEK ZAFERİN TEMELİDİR"

Yayınlanan görüntülerde "Allah'a güvenmek zaferin temelidir ve bir kul Rabbine olan güveninde samimi olduğunda, Allah ona yardım eder ve ona kendi katından zaferler bahşeder." sözlerine yer verildi.

SOSYAL MEDYAYA DA GÜNDEM OLDU

Kanal 3 televizyonunda yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokularak viral oldu.

Çok sayıda kullanıcı görüntülerle ilgili yorumlarda bulunurken binlerce de beğeni aldı.