Adana’da parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı

Kumar oynanan mekana polisin baskını sırasında bir kişi, paraları toplayan komiserin kolunu ısırdı. Komisere, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehaneleri denetime çıktı.

Polis, kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon yaptı.

383 BİN 500 TL CEZA KESİLDİ

Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 383 bin 500 TL para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Adana’da kumar oynanan mekana polis baskını ViDEO

KOMİSERİN KOLUNU ISIRDI

Operasyon kapsamında ekipler, Bakımyurdu Caddesi'nde kumarhaneye çevrilen bir iş yerinin açılışının yapıldığı bilgisi üzerine adrese gitti.

Ekiplerin, kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhanenin işletmecisi olduğu öğrenilen 4 kişi arbede çıkardı.

Bu sırada şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği’nde görevli komiserin elini ısırdı.

Kolundan yaralanan komisere, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.

HEPSİ SERBEST KALDI

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. (30), K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.