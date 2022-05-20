Petrol
110.85
-1.06%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
485.569
1.62%
BTXN Coin
13.02
-8.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Adana'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı.
    • 20.05.2022 - 04:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi, destek amaçlı bir olaya giderken Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

    Savrulan otomobil, ağaca çarparak durabildi

    DHA'nın haberine göre; kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan polis memurunun durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Adana da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    1'i polis 4 kişi yaralandı

    Kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki Türker T., Gazi Y. ve Hüseyin S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kazada ağır hasar alan polis aracı ve otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

    Adana da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2

    Adana da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı #3

    Adana da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı #4

    Adana da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı #5

    Adana da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı #6


    İlginizi Çekebilir

    ÇAYKUR üç günde 1.500 ton yaş çay alımı yaptı
    Ekonomi

    ÇAYKUR üç günde 1.500 ton yaş çay alımı yaptı

    IKBY'nin işgali Kerkük'teki petrol kuyularının önemini hatırlattı
    Dünya

    IKBY'nin işgali Kerkük'teki petrol kuyularının önemini hatırlattı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir