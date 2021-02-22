Adana'da polis memuru eşini öldüren kadının, cezası belli oldu

4 aylık polis olan eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Fadime Doğan, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 aylık polis memuru Alpay Doğan (24), 8 Aralık 2019'da Sarıçam ilçesindeki evinde kendi tabancasıyla vurularak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı olarak Alpay Doğan'ın bir yıllık eşi Fadime Doğan tutuklanmıştı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü.

"KAZAYLA OLDU, EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM"

Mahkemede son savunmasını yapan Fadime Doğan, olayın kaza olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Eşiyle aralarında herhangi bir problemleri bulunmadığını belirten Doğan, "Silahın içinde mermi olduğunu düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşimle aramda herhangi bir husumet yoktu. Ben onu çok seviyordum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu olmamıştır da. Dediğim gibi olay tamamen kazadan ibarettir. Böyle bir hadiseye sebebiyet verdiğim için zaten en büyük acıyı yaşamaktayım." diye konuştu.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, önce sanık Doğan'ı "eşe karşı nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu cezası haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiği ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 20 yıl hapis cezasına indirildi.