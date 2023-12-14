Adana'da polis memurunun parmağını kıran suç makinesi tutuklandı Adana’da yakaladığı şüpheli tarafından parmağı kırılan polis memuru, acı çekmesine rağmen şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin kaçarken yere attığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda,” Polisler yanlış kişiyi yakaladı, ben yoktum, polisin parmağını da ben kırmadım” dedi.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi tarihi Taş Köprü'de, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, civarda etrafı rahatsız eden bir kişi ihbarı alınca bölgeye geldi.

Ekipler, ihbar edilen kişinin Mert Ç. (28) olduğunu belirledi. Polisler yanına gelince Mert Ç. kaçmaya başladı.

Şüpheli kaçtığı sırada yere ruhsatsız tabanca attı.

Polisin parmağını kırdı

Peşini bırakmayan polis memuru M.İ, Mert Ç.’yi yakaladı.

Bu sırada hala kaçmaya çalışan şüpheli, polis memuru M.İ.’nin parmağını kırdı.

Acı içinde kalan polis, şüpheliyi buna rağmen bırakmayarak kelepçe takıp etkisiz hale getirdi.

"Polisler beni yanlışlıkla yakaladı"

Yakalanan şüpheli, basın mensuplarının "Polisin parmağını neden kırdın?" sorusuna, ”Ben mi?” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

Şüpheli Mert Ç. emniyette verdiği ifadede, ”Polisler gelince iki kişi kaçtı, ben yoktum. Polisler yanlışlıkla beni yakaladı. Polisin parmağını da ben kırmadım.” diye suçunu inkar etti.

Suç makinesi çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yakalanan Mert Ç.’nin hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah taşıma ve kasten adama yaralama gibi suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)