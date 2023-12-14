Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi tarihi Taş Köprü'de, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, civarda etrafı rahatsız eden bir kişi ihbarı alınca bölgeye geldi.
Ekipler, ihbar edilen kişinin Mert Ç. (28) olduğunu belirledi. Polisler yanına gelince Mert Ç. kaçmaya başladı.
Şüpheli kaçtığı sırada yere ruhsatsız tabanca attı.
Polisin parmağını kırdı
Peşini bırakmayan polis memuru M.İ, Mert Ç.’yi yakaladı.
Bu sırada hala kaçmaya çalışan şüpheli, polis memuru M.İ.’nin parmağını kırdı.
Acı içinde kalan polis, şüpheliyi buna rağmen bırakmayarak kelepçe takıp etkisiz hale getirdi.
"Polisler beni yanlışlıkla yakaladı"
Yakalanan şüpheli, basın mensuplarının "Polisin parmağını neden kırdın?" sorusuna, ”Ben mi?” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
Şüpheli Mert Ç. emniyette verdiği ifadede, ”Polisler gelince iki kişi kaçtı, ben yoktum. Polisler yanlışlıkla beni yakaladı. Polisin parmağını da ben kırmadım.” diye suçunu inkar etti.
Suç makinesi çıktı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, yakalanan Mert Ç.’nin hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah taşıma ve kasten adama yaralama gibi suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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