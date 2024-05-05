Çalışma süresinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sırlaması şaşırttı…

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucunda çalışma süresinin en uzun olduğu ülkeler belirlendi.
Ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteren çalışma saatleri şaşkınlık yarattı. Türkiye’nin dahil olduğu listeye bakın haftalık çalışma saatlerimizle kaçıncı sırada dahil olmuşuz.
Yapılan araştırma ile birlikte bazı ülkelerde haftalık çalışma saatleri 35 saati bulurken bazıların da 50 saati bile aştığı belirlendi.
Fazla çalışma saatlerinin belirlendiği bu araştırma ile haftalık olarak en fazla çalışan ülkeler tek tek listelendi.
İşte, çalışma saatlerinin fazla olduğu o ülkeler…
1-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 52.6 SAAT
2-HİNDİSTAN: 46.7 SAAT
3-ÇİN: 46.1 SAAT
4-TÜRKİYE: 43.3 SAAT
5-YUNANİSTAN: 39.7 SAAT
6-ABD: 38 SAAT
7-ALMANYA: 34.7 SAAT
8-HOLLADNDA: 32.6 SAAT