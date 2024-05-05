Haberler



Bilgi



Çalışma süresinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sırlaması şaşırttı…

Çalışma süresinin en uzun olduğu ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sırlaması şaşırttı… Uluslararası çalışma örgütü tarafından ülkelerdeki çalışma sürelerine dair bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda mesai saatlerinin en uzun olduğu ülkeler belirlendi. Bakın çalışma saatleriyle Türkiye kaçıncı sıraya adını yazdırdı…