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    Adana'da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı

    Seyhan ilçesinde yaşanan kazada, ara sokağa giren polis aracına çarpan motosiklet sürücüsü, bu etkiyle adeta havaya uçtu. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 01.12.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:50
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    Adana'da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Kıbrıs Caddesi'nde yaşanan olayda, yol üzerinde ilerleyen motosiklet, ara sokağa dönen polis aracına vurdu.

    Havaya uçtuğu an kamerada

    Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan sürücü Çınar yere çakıldı.

    Sürücünün havaya uçma anı anbean kayda alındı.

    Adana'da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı VİDEO

    Yaralının durumu kritik

    Bu esnada motosikletin arkasında bulunan kişi de düşerek yaralandı.

    Kazaya karışan polis ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sürücü Çınar’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı da kameralara saniye saniye yansıdı.

    Adana da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı #1

    Adana da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı #2


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