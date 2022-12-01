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- Adana'da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı
Adana'da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı
Seyhan ilçesinde yaşanan kazada, ara sokağa giren polis aracına çarpan motosiklet sürücüsü, bu etkiyle adeta havaya uçtu. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- 01.12.2022 - 11:32
- Güncelleme : 01.12.2022 - 11:50
Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Kıbrıs Caddesi'nde yaşanan olayda, yol üzerinde ilerleyen motosiklet, ara sokağa dönen polis aracına vurdu.
Havaya uçtuğu an kamerada
Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan sürücü Çınar yere çakıldı.
Sürücünün havaya uçma anı anbean kayda alındı.
Adana'da polis otosuna çarpan motosikletli havalandı VİDEO
Yaralının durumu kritik
Bu esnada motosikletin arkasında bulunan kişi de düşerek yaralandı.
Kazaya karışan polis ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sürücü Çınar’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı da kameralara saniye saniye yansıdı.