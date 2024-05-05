Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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AA

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bur açıklama yaparak, Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele kararlı şekilde sürüyor"

MSB'den yapılan açıklamaya göre, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)