AA
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bur açıklama yaparak, Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terörle mücadele kararlı şekilde sürüyor"
MSB'den yapılan açıklamaya göre, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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