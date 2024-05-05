Sadece yıldırımın isabet ettiği yerde yetişiyor! Kilosu binlerce lira ediyor, faydaları saymakla bitmiyor... Yağışlı havalarda sadece yıldırımın isabet ettiği noktalarda yetişen o mantar ilgi odağı oldu. Kilosu 1500 TL olan bu mantar kebapçıların da vazgeçilmezi oldu. İşte, tadına doyulmayan o mantar…

ensonhaber.com

Dünyada çok ender yetişen bu mantar türü Şanlıurfa- Suriye sınırında toprak altından çıkartılıyor. Ömrü oldukça kısa olan mantarlar sadece yıldırımın isabet ettiği noktalarda oluşuyor.

Kilosu 1500 TL olan mantar, kırmızı etin faydalarını sollayıp geçiyor. Bu denli faydalı olmasından ötürü kebapçılarında hedefi olan mantar fıstıkla harmanlanarak kebap oluyor.

Tıpkı patates gibi toprağın altında yetişen ve bu mantar içerdiği yüksek besin değeriyle sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor.

İşte, etten daha fazla protein içeren o mantar…

Özellikle de kebapçıların gözdesi olan keme mantarı etin içerdiği proteinden daha fazlasını içeriyor. Porsiyonu 600 TL’den satılan keme mantarı ile yapılan “atom kebabı” lezzetine doyum olmuyor.

Doymamış yap asidi bakımından zengin olan keme mantarı et kadar sağlıklı oluşuyla biliniyor. Protein bakımından bu denli zengin olan keme mantarı ayrıcı yüksek kolesterolü dengeleme de oldukça etkili olabiliyor.

Ayrıca keme mantarı, göz hastalıkları, omurilik güçlendirmede de oldukça faydalıdır. Lif açısından da oldukça zengin olan keme mantarı diyet yapan kişiler içinde faydalı bir besindir.