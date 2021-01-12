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- Adana’da polisten kaçarken yaşlı adamın ölümüne neden oldu
Adana’da polisten kaçarken yaşlı adamın ölümüne neden oldu
- İHA
- 12.01.2021 - 10:21
- Güncelleme : 12.01.2021 - 10:40
Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Kemal Erdi Ş. (30), koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı motosiklet ile dışarı çıktı.
Kemal Erdi Ş.’ye, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu.
Bunun üzerine şahıs durmayarak kaçmaya başlarken, polis peşine düştü.
YAŞLI ADAMA ÇARPIP, ÖLDÜRDÜ
Kemal Erdi Ş., Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı.
Sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü.
Motosiklet yaklaşık 240 metre sürüklenip, yol ortasında durdu.
Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Olayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.