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Adana’da polisten kaçarken yaşlı adamın ölümüne neden oldu

Adana’da polisten kaçarken yaşlı adamın ölümüne neden oldu

Bir motosikletlinin, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçarken yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olması saniye saniye görüntülendi.