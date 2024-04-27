Erol Bulut'un takımı 15 dakikada 4 gol yedi Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, 15 dakikada yediği 4 golle Middlesbrough'ya mağlup oldu.

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İngiltere Championship'in heyecan dolu 45. haftasında Cardiff City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekip Middlesbrough'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Middlesbrough, etkili bir performans sergileyerek galibiyete uzanan taraf oldu. Maçta skoru belirleyen goller, Matt Clarke (45. dakika), Finn Azaz (49. dakika), Emmanuel Latte Lath (56. dakika) ve Alex Gilbert (60. dakika) tarafından kaydedildi. Cardiff City ise 90+1. dakikada Josh Bowler'ın golüyle skora katkı sağladı.

Son 5 maçta 3. mağlubiyet

Bu sonuçla birlikte son 5 maçında 3. kez mağlup olan Cardiff City, toplamda 62 puanda kaldı.

Öte yandan Middlesbrough, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve önemli bir zafer elde etti.

Cardiff City, sezonu Rotherham United deplasmanında noktalayacakken, Middlesbrough ise sezonu Watford maçıyla tamamlayacak. İki takım da sezonun bitimine yaklaşırken, performanslarını sürdürmeye odaklanıyorlar.